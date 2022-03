Dai guantoni da portiere alla Prima Squadra della Fiorentina: Frison, il giovane difensore in rampa di lancio a Firenze

Da qualche partita nella liste dei convocati della Fiorentina è apparso il nome di Filippo Frison, difensore classe 2002 della Primavera viola. Mentre veniva diramata la convocazione ieri, Filippo era in campo con la quadra di Aquilani e segnava il gol del vantaggio viola al 39esimo.

La sua carriera però comincia tra i pali, all’Union Ripa. Negli anni i passi avanti furono tanti, non solo a livello tecnico, ma anche come posizione in campo. Frison lasciò i guantoni per diventare il difensore centrale che è adesso. Dopo i settori giovanili di Padova e della Virtus Bassano, i provini con Inter e Juventus. Alla Fiorentina fa tre allenamenti, torna in Veneto e la società viola lo richiama subito per firmare il contratto. Le convocazioni in Prima Squadra adesso si susseguono e l’esordio potrebbe essere vicino. Che la Viola sia pronta a lanciare un nuovo prodotto del vivaio giovanile? Questo quanto riporta il focus di calciomercato.com.