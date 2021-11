Dainelli: “Eccessivo il secondo giallo a Milenkovic. Ecco perché Italiano ruota la rosa”

L’ex direttore tecnico della Fiorentina, Dario Dainelli, è intervenuto a RTV38: “Con i cinque cambi, gli allenatori possono cambiare in pratica cinque giocatori di movimento su dieci. Italiano cambia molti giocatori perché ama ruotare la rosa, non perché non abbia fiducia in loro: lo faceva anche allo Spezia“.

Continua così Dainelli: “La sostituzione tra Amrabat e Torreira? L’ho approvata, in quel momento della partita c’era bisogno di fisicità e il marocchino arriva da tanti mesi in cui ha giocato poco e deve essere centellinato. L’espulsione a Milenkovic? Poteva non essere dato, si è accorto che poteva evitare di mettere la gamba. Dire che è stato un intervento da giallo mi pare esagerato”.