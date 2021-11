Dainelli: “Ho avuto la fortuna di vedere Vlahovic da vicino per due anni. Ha un’enorme determinazione e il suo sinistro è fenomenale”

L’ex giocatore e dirigente della Fiorentina, Dario Dainelli, ha rilasciato un’intervista a Il Tirreno in cui si è soffermato sul derby tra i viola e l’Empoli.

Ecco le sue parole: “Sono due squadre che giocano bene, hanno un’identità ben definita. Tra gli azzurri mi piace molto Pinamonti, ha qualità e forza fisica. Secondo me un elemento determinante potranno essere gli inserimenti da centrocampo, soprattutto con Zurkowski che sta facendo molto bene in questo fondamentale”.

Chiosa finale su Vlahovic: “Ho avuto la fortuna di averlo vicino per due anni a Firenze. Standogli accanto ho potuto notare la sua grande determinazione e il suo sinistro fenomenale. Non è facile da tenere, sarà fondamentale il lavoro di tutto il reparto. I difensori dell’Empoli si dovranno dare una mano per coprire gli errori dei compagni e non lasciarselo sfuggire”.