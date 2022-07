Dainelli lascia la Fiorentina ma rimane in provincia: è ufficiale il suo passaggio in Serie D

Continua il movimento tra i giovani della Fiorentina. Stavolta è il turno di Davide Dainelli, portiere classe 2003 che si era svincolato dalla società viola. Dopo aver completato poche presenze in tre anni tra Under 18 e Primavera, il giocatore nato a Bagno a Ripoli ha deciso di cambiare. E ripartire dal calcio non professionistico, in Serie D.

La sua scelta è stata quella di rimanere vicino casa, infatti è passato allo Scandicci. La società del presidente Fabio Rorandelli si è assicurata le sue prestazioni sportive per la stagione 2022/2023. Adesso Dainelli, che era arrivato alla Fiorentina nel 2020, potrà cimentarsi in una nuova realtà, giocando in Prima Squadra.