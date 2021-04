Dainelli: “Malcuit ha avuto un fastidio in settimana e non ci sarà a Genova. Castrovilli e Biraghi convocati, ma viaggeranno a parte”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato il dirigente viola Dario Dainelli. Queste le sue parole sulla partita di domani: “Malcuit purtroppo non partirà per Genova perché ha avuto un leggero fastidio in settimana. Assenti anche Igor e Kokorin. Ci saranno invece Castrovilli e Biraghi seppur siano ancora in bolla per le positività in Nazionale, infatti viaggeranno separati dal gruppo squadra. Ce la metteremo tutta per portare a casa il risultato domani”