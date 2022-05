Dainelli: “Non snobbiamo la Conference League, vincere è sempre bello. Servirà una rosa all’altezza e una Fiorentina con la testa giusta”

L’ex capitano della Fiorentina Dario Dainelli è intervenuto a Lady Radio parlando tra le altre cose del traguardo europeo raggiunto dalla squadra di Italiano: “Penso e spero che la Conference League possa essere come la nostra Coppa Uefa quando giocavo io. Noi a Firenze siamo un po’ così, inizialmente magari snobbiamo una manifestazione ritenuta secondaria, ma poi ti accorgi alla fine quanto sia importante, quanto sia importante vincere, cosi come è bello vincere la Coppa Italia”.

E ancora: “Vincere è sempre difficile e se ti riesce è una cosa che rimane negli annali, nella storia di un club. La Conference League andrà presa con entusiasmo e concentrazione. Una cosa (la coppa) non esclude l’altra (il campionato) e non deve togliere energie per il campionato. E’ normale però che servirà una rosa all’altezza e la testa giusta”.