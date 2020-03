Dainelli: “Quella volta che Ribery mi fece davvero prendere un colpo. La Fiorentina ha già in casa propria un giovane fortissimo”

Il supervisore dell’area tecnica della Fiorentina, Dario Dainelli, intervistato da La Nazione ha raccontato un aneddoto su Ribery: “Franck è un ragazzo eccezionale, positivo e sempre con voglia di lavorare e divertirsi. Questo è il trucco per avere una carriera così lunga (oltre ovviamente alle sue immense qualità). Un aneddoto… un giorno mentre si allenava da solo per la squalifica ed io ero in panchina a vedere allenamenti si rivolge a me con faccia incavolata nera e mi dice: “Io mi sono stancato di fare il lavoro da solo! Posso stare anche in gruppo! Ora me ne vado!”. Potete immaginare la mia reazione. Fortunatamente dopo qualche secondo si è messo a ridere e mi ha abbracciato dicendomi: ”Scherzo! Non ti lascio Frate!”.

Dainelli conclude dicendo: “Un giovane per il futuro? Guardo in casa nostra e vi faccio il nome di Dalle Mura, spesso si allena già con la prima squadra ed ha già diverse presenze con le Nazionali di categoria”.