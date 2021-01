Dainelli: “Sono state fatte varie riunioni per capire come uscire da questa situazione. La qualità umana e tecnica non manca a questa Fiorentina”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato anche il dirigente viola Dario Dainelli. Queste le parole dell’ex difensore viola: “Ieri è stata una giornata libera, con alcuni ragazzi che sono venuti al centro per proseguire un lavoro differenziato che era in programma. Oggi siamo già dentro alla partita di sabato con la preparazione al match. Abbiamo pranzato poi tutti insieme”.

E sul momento che sta vivendo la squadra: “Dopo la sconfitta di Napoli c’è tanta amarezza. Ci sono state varie riunioni per capire come uscire da questa situazione. Da parte di tutti c’è tanta voglia di riscatto. La qualità umana e tecnica non manca. Da domani la squadra sarà in ritiro”.