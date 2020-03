Dainelli: “Un ritorno alla Fiorentina molto intenso. Siamo preoccupati e in contatto costante coi giocatori”

La stagione attualmente in corso, è quella che ha segnato il ritorno in casa Fiorentina di Dario Dainelli. L’ex difensore viola è rientrato in società con il ruolo di supervisore dell’area tecnica. Dainelli ha parlato della sua esperienza a La Nazione: “E’ stata molto intensa. Sono felicissimo di essere tornato alla Fiorentina, che reputo a tutti gli effetti casa mia. Ogni giorno imparo cose nuove e sono molto felice di poter aiutare i nostri ragazzi con la mia esperienza”.

La società cerca di mantenere il contatto coi giocatori: “E’ un momento difficile per tutti e ognuno di noi, secondo le proprie competenze e le proprie esperienze dà il proprio contributo. Bisogna cercare di fare fronte comune a questa situazione sperando di riuscire a uscirne il prima possibile. Il club cerca di avere un contatto costante con i ragazzi, vogliamo sapere come stanno e se hanno bisogno di qualcosa. I calciatori sono, prima di tutto, uomini. In questo momento tutti siamo preoccupati per quanto sta avvenendo non solo in Italia, ma in tutto il mondo a questo punto. E’ vero sono atleti, personaggi più o meno famosi, ma sono anche genitori e figli e questa situazione di grande incertezza è difficile da gestire in maniera fredda”.