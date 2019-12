Dal Brasile continuano a piovere offerte per Pedro. Ma la Fiorentina è disposta a trattare ad una sola condizione…

In attesa di capire se Beppe Iachini potrà lanciarlo, la Fiorentina valuta le offerte che arrivano per Pedro. Tra queste, sono particolarmente insistenti quelle che provengono dal Brasile, per la precisione dai vice-campioni del Mondo del Flamengo. Secondo quanto riportato da UOL, il club rossonero avrebbe chiesto Pedro in prestito, in quanto dovrà già investire molto per riscattare Gabigol dall’Inter. Negativa la risposta della Fiorentina, che è disposta a trattare la cessione del giocatore solo a titolo definitivo. Il motivo è facilmente intuibile: recuperare i circa 12 milioni spesi per prenderlo quest’estate.