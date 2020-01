Dal campo alla “panchina”

Cambia il ruolo ma non la squadra. A fianco di Giuseppe Iachini, questo pomeriggio sul terreno di gioco del Franchi é presente Alberto Aquilani. L’ex centrocampista della Fiorentina, tolti ormai da qualche tempo gli scarpini, si appresta a affrontare un 2020 diverso. Il classe ’84 infatti, dopo l’avvento del neo tecnico viola, é stato chiamato a far parte dello staff della prima squadra grigliata, lasciando al momento vacante la panchina dell’Under 18.