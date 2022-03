Dal Centro Sportivo della Fiorentina arrivano due buone notizie per Italiano. Odriozola invece…

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, ci sono notizie positive per quanto riguarda gli acciaccati in casa Fiorentina in vista della partita contro il Bologna. Ikoné sta bene ed ha continuato ad allenarsi in gruppo insieme ai compagni. Il francese è in corsa per una maglia da titolare. Per il reparto difensivo, recuperato anche Nastasic, che potrebbe tornare nelle lista dei convocati per la partita contro i rossoblù.

Ancora dubbi invece su Odriozola, con il terzino spagnolo che ha lavorato solo in parte con il resto dei compagni. Potrebbe essere nella lista dei convocati in vista di domenica, ma la sua presenza dal primo minuto è in forte dubbio. Al suo posto ci sarà Venuti.