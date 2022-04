Dal corteggiamento del Napoli alla preferenza per la Fiorentina: la doppia sfida di Amrabat

Nell’anno della sua esplosione a Verona, Sofyan Amrabat aveva attirato gli occhi di un po’ tutte le big della Serie A, il Napoli in particolare. Il club di De Laurentiis sembrava proprio quello favorito nella corsa al marocchino. Eppure alla fine la spuntò la Fiorentina, che lo comprò il 31 gennaio per la stagione successiva. Un duello di mercato vinto da Commisso, che da lui era rimasto impressionato nel vederlo proprio dal vivo.

Poi una storia che fin qui è andata non esattamente come sperato: Amrabat non ha mai trovato feeling con nessun tecnico in particolare e anche in questa stagione è una seconda linea. Oggi però toccherà a lui, complice la squalifica di Torreira, e dopo i buoni segnali lanciati in alcuni spezzoni di gara è il momento di dare ragione a quell’investimento da 20 milioni fatto dalla Fiorentina.