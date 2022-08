Dal gigante serbo arriva un altro sì alla Fiorentina: La firma davanti a Commisso?

Un bacione a Firenze. L’ha mandato il gigante serbo, Nikola Milenkovic. La Fiorentina e il giocatore si erano stancati di aspettare un’offerta che non stava arrivando. Senza contare il lavoro ai fianchi fatto in questo periodo dal tecnico Vincenzo Italiano, che gli ha fatto capire quanto fosse importante per lui. Tutto questo si è tramutato in un sostanziale sì al rinnovo contrattuale propostogli dalla società.

Tre milioni di ingaggio, più qualche bonus che può far ulteriormente salire la cifra, questo è quello che percepirà il giocatore in futuro. Accordo almeno triennale.

Per la firma sul contratto, si legge su La Gazzetta dello Sport, le parti potrebbero aspettare il ritorno a Firenze del presidente Rocco Commisso che potrebbe avvenire venerdì.