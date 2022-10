Dal gol nella disfatta viola a Marassi all’interessamento della Fiorentina: Sabiri ritrova i gigliati, ma il suo momento è no

La Sampdoria è in netta difficoltà e la classifica lo dimostra. Tra i prossimi avversari della Fiorentina c’è anche Abdelhamid Sabiri, in passato accostato anche alla compagine viola e protagonista della disfatta gigliata lo scorso anno a Marassi. La sua stagione non è iniziata al meglio e Stankovic in questa fase punta forte su Djuricic- Il nuovo allenatore blucerchiato lo vede più coinvolto e a San Siro ha preferito buttare nella mischia Pussetto e il baby-Montevago, al posto del marocchino.

Come sottolinea il Il Secolo XIX, nelle prossime tre (Fiorentina, Torino, Lecce) c’è bisogno di tutti. Se darà i segnali giusti in settimana, Sabiri può avere la chance per riscattarsi e per guadagnarsi la chiamata in Qatar.