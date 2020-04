Dal grande esordio al Franchi a un prestito che potrebbe risultare un fallimento: la sfortunata stagione di Montiel

La stagione per Tofol Montiel non poteva cominciare meglio. All’esordio della Fiorentina in Coppa Italia contro il Monza aveva messo la firma su due assist che avevano permesso alla squadra di Montella di recuperare l’iniziale svantaggio. Dopo quella bella prestazione in tanti speravano di poterlo ancora vedere all’opera e invece non è stato così, anzi. Da quel momento la stagione del maiorchino è stata più bassi che alti, con soltanto 8 presenze insieme alla Primavera viola. Prima l’infortunio alla clavicola e poi quello al quadricipite lo hanno tenuto fuori per varie partite.

Nemmeno l’arrivo di Iachini ha ribaltato le sorti dell’anno di Montiel che nell’ultimo giorno di mercato invernale è stato ceduto in prestito semestrale al Vitoria Setúbal, club portoghese militante nella prima lega nazionale. Con la maglia biancoverde lo spagnolo ha esordito da titolare nella sconfitta interna contro il Gil Vicente. Poi due partite da subentrato. Nell’ultima gara disputata dal Vitoria Setúbal prima dello stop Montiel è rimasto in panchina.

Il calcio si è inevitabilmente fermato anche in Portogallo e ancora sembra presto per sapere cosa ne sarà dei vari campionati. L’esperienza portoghese di Montiel sarebbe dovuta durare solo sei mesi, farsi le ossa in un campionato straniero e poi tornare in estate a Firenze e valutare il da farsi. Ora nel calderone dei prestiti incerti c’è anche il giovane viola, con un contratto che scade il 30 giugno e un campionato che difficilmente finirà entro quella data. Cosa succederà al momento non è dato saperlo, ma la stagione di Tofol sembra non voler proprio prendere la piega giusta.