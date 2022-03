Dal passato in comune a una sfida dal Franchi che sa di Europa: Fiorentina-Verona passa anche, e soprattutto, dai piedi degli attaccanti

Oggi si troveranno di fronte Piatek e Simeone, gli attaccanti di Fiorentina e Verona. Entrambi arrivati in Italia al Genoa, con la maglia grifone stupirono tutti a suon di gol. Prima l’argentino, poi il polacco. Le strade poi si misero in salita per loro, con le avventure al Milan e alla Fiorentina. Adesso c’è un Cholito alla sua miglior stagione con la maglia gialloblù e un Piatek tornato in Italia con l’arduo compito di sostituire Vlahovic.

I numeri parlano chiaro: le prestazioni delle due squadre passano soprattutto da quelle dei suoi attaccanti titolari. Oggi sarà sfida dal sapore europeo tra due outsider, se consideriamo il punto di partenza. L’attesa è tanta, così come lo sarà lo spettacolo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.