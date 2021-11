Dal PIF all’omicidio Kashoggi. Chi è Mohammed bin Salman?

È previsto per fine mese il ritorno del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a Firenze (LEGGI QUI). Nel frattempo, l’ambiente è stato scosso dalla notizia dell’interesse del fondo PIF nei confronti del club viola. Il fondo d’investimento, che recentemente ha acquistato il Newcastle, in passato aveva espresso un parziale interessamento per Inter e Milan e presto potrebbe tornare d’attualità in ambito Fiorentina.

Come si legge sulle pagine del Corriere Fiorentino, il presidente di PIF è Mohammad bin Salman al Sa’ud. Accusato di aver ucciso il giornalista Jamal Kashoggi, ha dovuto superare diverse problematiche per l’acquisto del club inglese. Tra le altre cose, il suo avvento ha comportato le dimissioni di Gary Hoffman, numero uno della Premier League.

Il PIF vuole diversificare l’economia dei suoi investimenti nei prossimi anni e l’interesse per il mondo del calcio rientra nel progetto ‘Saudi Vision 2030’. Commisso ha sempre manifestato la sua contrarietà ai fondi di investimento nel calcio, ma in questo caso si troverebbe davanti un patrimonio di 430 miliardi di dollari che potrebbe essere interessato alla Fiorentina.