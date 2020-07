Dal Pino: “Barone splendida novità. Tifo che Commisso riesca a fare le cose che in Italia non si riescono a fare come gli stadi”

Niente da fare per l’elezione di Joe Barone nel consiglio di Lega. Il D.G viola, infatti, non ha raggiunto i quattordici voti necessari per l’elezione. Il Presidente della Lega, Paolo Dal Pino ha commentato: “Barone è una splendida novità per la Serie A, come il presidente Commisso, è bello avere investitori con la sua passione e voglia di investire nel calcio italiano Tifo che Commisso riesca a fare le cose che non si riescono a fare con facilità in Italia come gli stadi, è un tema su cui la Lega si darà da fare. Joe è un manager di grandissimo valore. È un consiglio che non ha vita lunga e sono convinto che Barone verrà eletto per quattro anni nel prossimo ciclo”.

Nel consiglio restano l’ad Luigi De Siervo, il consigliere indipendente Maurizio Casasco, Luca Percassi (Atalanta), Paolo Scaroni (Milan), Alessandro Antonello (Inter), e i due consiglieri federali Beppe Marotta (Inter) e Claudio Lotito (Lazio).