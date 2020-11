Dal Pino: “In caso di lockdown la Serie A non si fermerà. Ma l’Italia è l’unico Paese in cui il Governo non si occupa del calcio”

Niente da temere, qualunque cosa accada la Serie A continuerà. A dirlo, escludendo l’ipotesi di un lungo stop come successo a marzo, è il presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino a GR Parlamento: “In caso di nuovo lockdown il campionato di Serie A continuerà? Certamente sì, non vedo motivo per interromperlo. Ho scritto al Governo ma non ho mai ricevuto una risposta ufficiale. Stessa cosa vale per Gravina. Vedo che in Inghilterra il premier Johnson si sta occupando direttamente di alcune tematiche della Premier League, lo stesso è successo con la Merkel in Germania. Il calcio non è solo un’industria molto importante ma è anche nel dna dell’Italia. Non abbiamo chiesto soldi allo Stato, ma abbiamo chiesto la reintroduzione, per i prossimi 24 mesi, del betting. L’eliminazione del betting ha sottratto alla casse della Serie A valori molto importanti, perché è un elemento di sponsorizzazione importante che in tutti gli altri Paesi d’Europa esiste”.

