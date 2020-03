La ripresa degli allenamenti e il il taglio degli stipendi sono gli argomenti più in voga nelle ultime riunioni dei venti club di Serie A. Circa la ripresa dell’attività agonistica, il presidente di Lega Paolo Dal Pino non ha voluto neanche affrontare l’argomento, dando un segnale forte sul sentimento della lega al riguardo: “Della questione allenamenti non vogliono più sentirne parlare almeno fino al 3 aprile, quando scadrà il decreto”.