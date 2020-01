Dal possibile approdo alla Fiorentina al ritiro: De Rossi dice basta col calcio

Daniele De Rossi ha deciso di dare l’addio al calcio. Dopo pochi mesi dall’inizio della nuova esperienza in Argentina con il Boca Juniors, l’ex giocatore della Roma ha scelto di tornare in Italia dopo pochi mesi dal suo addio. In estate DDR è stato vicino a firmare con la Fiorentina, prima di scegliere l’esperienza con gli Xeneizes. “Smetto di giocare a calcio. Non c’è assolutamente alcun problema con la nuova dirigenza, che anzi mi ha dimostrato un grande affetto e ha cercato di trattenermi in tutti i modi: ma la decisione è esclusivamente di natura familiare. Mia figlia maggiore è rimasta in Italia, non se l’è sentita di venire qui. È una ragazza che sta crescendo, ha bisogno di suo padre vicino: mi manca troppo e io manco a lei”, queste le parole con cui De Rossi ha detto basta col calcio giocato.