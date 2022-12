Dal Qatar a Perugia, Burdisso questa volta osserva… un match di Serie B

La Serie A è ferma, ma il campionato cadetto no. Per questo motivo, dopo il rientro dal Qatar, il direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, ha scelto di seguire da vicino una gara di questo pomeriggio. Il dirigente argentino sta infatti seguendo la sfida fra Perugia e Spal, al ‘Renato Curi’ dei Grifoni.

Il motivo? Uno su tutti potrebbe essere il difensore, di proprietà della società viola, Christian Dalle Mura che gioca agli ordini di mister De Rossi (tra l’altro, amico di Burdisso ai tempi della permanenza a Buenos Aires). Nel primo tempo, il centrale non è stato impiegato, ma non è escluso che possa essere inserito a gara in corso.