Dal Qatar al…Qatar: l’opaca prestazione della Fiorentina in estate nel giorno dell’esordio mondiale

Non tutti forse si ricorderanno che la nazione ospitante del Mondiale, che sta venendo surclassata dall’Ecuador, ha affrontato anche la Fiorentina nel 2022. La scorsa estate (precisamente il 3 agosto), infatti, la formazione di Italiano venne impegnata in Austria contro la Nazionale che presiede questi Mondiali.

Nonostante una conclusione a sorpresa di Zurkowski, la Fiorentina non riuscì ad andare oltre lo 0-0 contro la formazione qatariota, che questo pomeriggio sta sfigurando alla sua prima apparizione ai Mondiali. Quell’amichevole lasciò una grigia prestazione dei Viola che non fecero molto per impensierire una squadra che palesa delle lacune tecniche assai evidenti. L’Ecuador di Enner Valencia ha difatti chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti (con un gol annullato per fuorigioco) grazie ad una doppietta dello stesso attaccante che milita in Turchia.