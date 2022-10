Dal rifiuto della Fiorentina alla maglia numero 9 della Nazionale tedesca, Tresoldi si racconta: “In Italia non hanno creduto in me”

Nato a Cagliari, cresciuto a Gubbio, diventato grande ad Hannover. Arrivato in Germania a 13 anni, Nicolò Tresoldi è diventato – anche – tedesco. E mentre nessuna selezione azzurra lo ha mai chiamato, in terra teutonica non ci hanno pensato due volte: maglia numero 9 ed esordio nell’Under 19. Il 2022, per il giovane attaccante classe 2004, è stato quello delle prime volte. A luglio, davanti a 41mila persone a Kaisersalutern, ha mosso i primi passi in Bundesliga 2, intervistato in esclusiva da Cronache di Spogliatoio, Tresoldi ha raccontato le sue difficoltà avute in Italia, anche alla Fiorentina:

“In Italia ho fatto tantissimi provini: Milan, Juventus, Bologna, Atalanta, Fiorentina, ma mi hanno sempre scartato alla fine. Vuoi questa cosa del tennis (Nicolò faceva parte della Nazionale U12), vuoi che servivano almeno 14 anni per andare in convitto”.

Nessuno ha voluto puntarci, ma quando è arrivato in Germania, si sono innamorati di lui. L’intervista integrale su: https://www.cronachedispogliatoio.it/nicolo-tresoldi-intervista-cronache/.