Dal Torino allo Spezia: Prandelli si gioca il futuro alla Fiorentina. Il rinnovo è possibile

La Fiorentina si gioca la salvezza nelle prossime cinque partite, che potrebbero permettere alla squadra viola di dire definitivamente addio alla zona calda. Il menù offre le trasferte contro Torino, Sampdoria e Udinese, mentre al Franchi saranno di scena Sampdoria e Spezia. Un momento chiave anche per la conferma o meno sulla panchina viola di Cesare Prandelli, che qualche mese fa ha firmato un contratto senza clausole per la riconferma.

Fino ad oggi il tecnico di Orzinuovi ha avuto il merito di valorizzare Vlahovic, mantenendo la Fiorentina fuori dalla zona rischio e trovando un buon feeling con il resto dei giocatori. Per rendere più forte la candidatura per un contratto pluriennale, come si legge su La Gazzetta della Sport, Prandelli ha bisogno di migliorare i risultati, visto che la sua media punti, per il momento, è inferiore a quella di Iachini.

Quel che è certo è che l’allenatore viola è contento di come ha operato la società nel mercato invernale. E’ stato a lui a chiedere l’arrivo di Malcuit e ha detto subito di sì all’investimento su Kokorin, anche se ci vorranno una decina di giorni per averli pronti.