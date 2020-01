Dalbert: “Abbiamo motivazioni in più quando giochiamo in casa. Iachini ci sta cambiando tanto”

Il terzino della Fiorentina Dalbert parla a Sky Sport prima della gara contro la SPAL a proposito del nuovo tecnico Iachini: “Quando giochiamo in casa c’è sempre più motivazione per noi, vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi. Con mister Iachini cambiano tante cose, e per prima la squadra. Lui è arrivato con le sue idee e sta cambiando molto, sia difensivamente che offensivamente”.