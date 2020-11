Dalbert che disastro. Espulsione per l’ex Fiorentina in una serata di Champions League da dimenticare

Il bilancio di Dalbert con la maglia del Rennes non è certo dei migliori. L’ormai ex Fiorentina ,nelle prime sette partite giocate con la maglia rossonera, ha collezionato solamente una vittoria, nell’ultima di campionato contro il Brest, a fronte di tre sconfitte e tre pareggi. Inoltre, nella partita di Champions League disputata ieri contro il Chelsea, il terzino non è stato affatto fortunato. Il brasiliano dapprima ha procurato un calcio di rigore, abbastanza solare, rimediando un cartellino giallo più che corretto. Poi una buona prestazione del Rennes nei minuti successivi, fino a pochi minuti dal termine della prima frazione quando ancora Dalbert è stato cacciato a causa di un fallo di mano in area. A dir la verità il rigore non è così netto, perché è indubbio che prima la conclusione vada a sbattere sul corpo del brasiliano, per poi andare sulle mani. Secondo giallo, doppietta per Timo Werner dagli undici metri e 2-0 per il Chelsea. La partita si è poi conclusa con la vittoria degli inglese per 3 a 0.

