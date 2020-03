Dalbert: “Ho avuto davvero paura. I miei compagni? Li ho sentiti e ora stanno bene”

Un periodo davvero difficile quello che stiamo vivendo. Anche l’esterno sinistro della Fiorentina, Dalbert Henrique, non nasconde i propri timori, in un’intervista pubblicata da La Repubblica: “All’inizio ho avuto davvero paura: per la mia famiglia, per me, per i miei compagni. Certo, li ho sentiti e adesso per fortuna stanno bene. Anche loro non vedono l’ora che tutto questo finisca al più presto ma per far si che ciò accada è importante che tutti rispettino le regole e stiano a casa”.

Un periodo che ha portato inevitabilmente tutti ad avere delle privazioni: “A me piace tantissimo passeggiare, uscire, scoprire e visitare posti nuovi soprattutto in Italia che è un Paese meraviglioso. Ecco, questo è quello che più mi manca”.