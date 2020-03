Dalbert: “Il mio sogno si chiama Fiorentina e voglio restarci. Chiesa e Castrovilli una delizia per gli occhi”

L’esterno sinistro della Fiorentina, Dalbert Henrique, su La Gazzetta dello Sport ha lanciato il suo messaggio d’amore per il club viola: “A Firenze sto bene, mi piace la città e la società ha obiettivi ambiziosi. Il presidente Commisso ha già fatto grandi investimenti. Il mio sogno? È già un sogno fare il calciatore. Spero di continuare a togliermi delle soddisfazioni con la Fiorentina e, perché no, anche con la Selecao”.

Su Chiesa e Castrovilli dice: “Eccezionali. Ci mettono un’intensità impressionante nel lavoro quotidiano e in partita sono una delizia per gli occhi. È un piacere averli in squadra. Sono un valore aggiunto”

Infine su Ribery: “Ha insegnato a tutti noi cosa vuol dire essere un fenomeno dentro e fuori dal campo. Ha fatto sentire la sua vicinanza anche quando non poteva allenarsi. Fa e farà la differenza. Ha dimostrato di essere un grande uomo con la donazione per Forza e Cuore”.