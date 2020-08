Dalbert, ma non solo: le idee della Fiorentina per la fascia sinistra

Uno dei grandi interrogativi che la Fiorentina dovrà risolvere sul mercato è la questione relativa alla fascia sinistra. A fine stagione Dalbert è tornato all’Inter, mentre Biraghi tornerà in riva all’Arno dopo le vacanze che ha cominciato oggi. All’orizzonte, però, potrebbe esserci una nuova operazione tra le due società, anche se molto dipenderà dal futuro di Antonio Conte sulla panchina nerazzurro.

Non solo Dalbert, però: l’idea della Fiorentina è di regalare a Iachini un’alternativa di livello. Un giocatore diverso dal brasiliano, che faccia della forza fisica la sua arma migliore così da permettere al tecnico viola di scegliere chi schierare in base all’avversario. Un nome sondato dalla Fiorentina è quello di Ken Sema dell’Udinese, autore di una buona stagione all’Udinese. Classe ’93, può arrivare per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro.