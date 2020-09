Dalla bocciatura al possibile riscatto: ma la strada di Montiel per convincere è ancora lunga e lo spazio scarseggia

Solo un mese fa parlavamo di una pesante bocciatura per Tofol Montiel, giovane centrocampista della Fiorentina che non era stato inserito da Iachini nemmeno tra i convocati per la preparazione di inizio stagione. Poi inaspettatamente il suo nome è riapparso sia tra i convocati per la partita contro il Torino che in quelli diramati poche ore fa per il match di domani contro l’Inter.

Convocazioni che potrebbero rinforzare l’idea di una possibile permanenza del maiorchino tra le fila viola, anche se di spazio, soprattutto per un giovane con le sue caratteristiche, ad ora ce n’è poco. Aggregato ormai in maniera permanente alla prima squadra, trequartista tecnico ma con un fisico troppo gracile per gli standard del nostro campionato.

Dal suo arrivo a Firenze son passati più di due anni, il mercato è ancora apertissimo e non è detta l’ultima parola. Rivedere il suo nome tra i convocati però fa ancora sperare i tanti che sognano di rivederlo all’opera con la maglia della Fiorentina.