Dalla Bundesliga all’Europeo… da svincolato. Lo svedese che potrebbe esser un’occasione per la Fiorentina e non solo

Si apre un’occasione in Bundesliga: Robin Quaison, in scadenza col Mainz, è alla ricerca di una nuova squadra. Per l’attaccante svedese, classe ’93, quest’anno in campionato 6 reti e 3 assist in 28 presenze, non è stato previsto un rinnovo, e dal 1 luglio sarà di fatto svincolato.

Sul giocatore potrebbe dunque arrivare qualche squadra di Serie A, campionato che già conosce visto gli anni trascorsi nel Palermo. La Fiorentina apprezza molto il suo profilo, col giocatore che arriverebbe a parametro zero. La Viola non è l’unica squadra in corsa però. Annusa un buon affare anche la Roma, che aveva sondato Quaison già lo scorso aprile, e l’interesse è rimasto vivo. Da segnalare che il calciatore è tra i convocati della sua Nazionale, la Svezia, per l’Europeo allae porte. A riportare la notizia è Tuttomercatoweb.com.