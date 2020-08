Dalla cessione al Bologna a simbolo, una sorpresa per Castrovilli al rientro

Da settembre Gaetano Castrovilli sarà chiamato a confermarsi dopo un finale di stagione difficile. Come ricorda La Nazione, la Fiorentina stava per cederlo al Bologna, ma arrivò il veto di Montella, che almeno in questo ha avuto ragione su tutta la linea, tanto che il 22 agosto il ragazzo di Minervino Murge, all’arrivo nello spogliatoio per il primo giorno di raduno, troverà ad attenderlo la maglia viola numero 10. L’amicizia con Ribery, le avances delle big del nostro campionato, l’investitura della società. Ci sarà tempo di parlare di contratto (scadenza nel 2024), intanto l’anno degli Europei è alle porte e Castrovilli, chiude La Nazione, vuole ancora far sognare Firenze.

