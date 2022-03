Il nome di Gennaro Gattuso è sempre più in pole per la panchina del Bologna. L’allenatore che la Fiorentina aveva scelto, prima del divorzio e dirottamento su Italiano, secondo la Repubblica di Bologna è il prescelto del presidente Saputo per raccogliere l’eredità di Mihajlovic.

Gattuso attualmente ha molto mercato, soprattutto all’estero, ma non disdegnerebbe l’ipotesi di ripartire dall’Italia. La panchina del Bologna, in tal senso, potrebbe fare al caso suo.