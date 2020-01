Gli interpreti sono (quasi) gli stessi, i risultati sono (parecchio) diversi

La Gazzetta dello Sport scrive come Beppe Iachini, sul piano tattico, abbia sistemato l’equilibrio nelle due fasi e non è un caso che sia arrivata la terza vittoria in sette giorni per la Fiorentina, assai meritata. La squadra è nettamente migliorata in fase difensiva, pur rimanendo col modulo (3-5-2) e gli interpreti di Vincenzo Montella, davanti sa sfruttare le sue qualità migliori (ottima la gestione della coppia Cutrone-Vlahovic, la rinascita di Chiesa, la ritrovata utilità di Benassi e la conferma straordinaria di Castrovilli) e, di fatto, comincia finalmente a diventare una realtà interessante: giovani di belle prospettive che possono lavorare con fiducia, ritrovata nell’ultima settimana.