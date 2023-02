Dalla discoteca di Nico Gonzalez… al fast food: a Parigi scoppia il caso Neymar

Dalla discoteca al fast food. Se in casa Fiorentina ha fatto discutere (ed è già stato ampiamente archiviato) il caso Nico Gonzalez, beccato a ballare in un noto locale dopo la sconfitta con la Juventus, qualcosa di simile è accaduto in quel di Parigi.

Infatti, dopo l’1-0 incassato dal PSG contro il Bayern Monaco in Champions League, Neymar è stato avvistato dentro un McDonald’s a consumere un pasto non propriamente da atleta. Sulla questione si è espresso l’allenatore Galtier, dicendo di aver già parlato privatamente con il calciatore. Il caso ha fatto ancora più scalpore in quanto associato ad alcune dichiarazioni di Mbappè, il quale aveva sostenuto che per vincere certe partite occorre mangiare e dormire bene.