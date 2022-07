Dalla Fiorentina al Barcellona: la parabola del terzino che Firenze non ha mai amato fino in fondo

Benchè molti tifosi della Fiorentina non abbiano storto troppo il naso al momento del suo passaggio al Chelsea per oltre 20 milioni, forse influenzati da alcune uscite a vuoto dello spagnolo in maglia viola, il futuro di Marcos Alonso è ancora tutto da scrivere. Dopo aver vinto Champions League, Europa League e Mondiale per club con la maglia dei Blues il laterale è pronto a passare in Liga. Assieme al compagno di squadra Cesar Azpilicueta è vicino al trasferimento al Barcellona di Xavi.

Secondo quanto riportato quest’oggi dal portale sportivo iberico Sport l’ex viola sarebbe veramente ad un passo dal vestire la maglia blaugrana: già trovato l’accordo con il club inglese sul prezzo e con il suo entourage per lo stipendio. La palla adesso passa al Chelsea che, prima di ufficializzare le due cessioni, dovrà individuare due sostituti all’altezza.