Dalla Fiorentina alla Roma: il flop di Sergio Olivera

Nelle poche settimane in cui Gennaro Gattuso è stato l’allenatore della Fiorentina, uno dei nomi maggiormente accostati alla società viola è stato Sergio Olivera. Il centrocampista del Porto era una delle richieste del tecnico calabrese, ma soprattutto del noto procuratore Jorge Mendes. La società viola, però, non si è fatta prendere per il collo e alla fine il mancato arrivo del lusitano è stato uno dei motivi che hanno portato al divorzio con Gattuso.

Così, Olivera è rimasto al Porto per la prima parte della stagione in corso. Dopodiché, nel corso del mercato di gennaio, Mendes è riuscito finalmente a spostarlo e l’ha portato alla Roma, alla corte di un altro suo assistito quale José Mourinho. Dopo un inizio positivo, nelle ultime partite il centrocampista è finito al centro delle critiche per alcune prestazioni sottotono. Come quella di ieri contro l’Udinese, che ha costretto il tecnico portoghese a sostituirlo alla fine del primo tempo.