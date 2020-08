Dalla Juve Stabia alla Fiorentina: La nuova vita di Vitiello

E’ in arrivo un nuovo innesto nella Fiorentina. Un acquisto non per il campo, ma a livello di staff tecnico. Si tratta di Roberto Vitiello, che ha deciso di salutare il calcio giocato dopo l’esperienza alla Juve Stabia – terminata con la retrocessione in Serie C – per dedicarsi ad una strada differente.

L’ormai ex difensore classe ’83 infatti, entrerà nello staff tecnico di mister Beppe Iachini, prendendo di fatto il posto di Alberto Aquilani, oggi sulla panchina della Primavera viola. Piccola curiosità: VItiello è stato allenato dall’attuale tecnico della Fiorentina ai tempi del Palermo. Nel corso della sua carriera – oltre a quella siciliana – ha indossato le maglie di Cesena, Vicenza, Rimini, Siena, Ternana e infine Juve Stabia.