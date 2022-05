Dalla Juventus alla Sampdoria: il 16 maggio è un giorno da cancellare nella storia della Fiorentina

Dei 365 giorni dell’anno, il 16 maggio è sicuramente il peggiore nella storia della Fiorentina. Innanzitutto perché in quel giorno, nel lontano 1982, la Viola venne derubata del terzo Scudetto dalla Juventus. Andando avanti negli anni, ci sono altre partite che vengono ricordate in modo negativo. A cominciare dalla gara di ritorno della finale di Coppa Uefa nel 1990 proprio contro i bianconeri, disputatasi ad Avellino e terminata 0-0: un risultato che regalò il successo alla Vecchia Signora, che aveva vinto l’andata per 2-1.

Nella stagione 1992-93, quella della retrocessione in B, il 16 maggio arriva un ko pesante a Bergamo contro l’Atalanta per 2-1. Si passa poi al 2010, quando la sconfitta contro il Bari per 2-0 sancì l’undicesimo posto in classifica nell’ultima partita di Prandelli da allenatore della Fiorentina. Prima della sconfitta di ieri contro la Sampdoria, c’è quella dell’anno scorso contro il Napoli: 2-0 al Franchi per i partenopei, con il gol di Insigne e l’autogol di Venuti. Una serie di partite, alcune fondamentali e altre molto meno, che raccontano perfettamente come il 16 maggio sia un giorno tremendo per i sostenitori della Viola.