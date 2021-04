Dalla kick-boxing alla Corvino Academy fino a Firenze: L’evoluzione del bomber Spalluto. La trattativa per il rinnovo contrattuale e la voglia di convincere Iachini

La Primavera della Fiorentina ha vinto la Coppa Italia di categoria per il terzo anno di fila. A mettere la firma su questo successo è l’attaccante Samuele Spalluto, autore di una doppietta nella finalissima contro la Lazio. Nato in Puglia, a San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi, si è avvicinato al mondo dello sport facendo kick-boxing. Piano, piano però si è appassionato al calcio e a 12 anni c’è stato il momento del passaggio alla Corvino Academy, scuola calcio gestita dall’ex ds viola Pantaleo Corvino. Ed è stato proprio il dirigente di Vernole a portarlo a Firenze.

Nel corso di questa stagione è migliorato in maniera vistosa. A gennaio c’era stata la possibilità di andare via in prestito, ma Spalluto ha preferito rimanere qui per giocarsi le sue carte. Il suo contratto scade nel 2022 e nelle prossime settimane si inizierà a parlare di rinnovo. Intanto però c’è un obiettivo immediato da conseguire: convincere Iachini a convocarlo almeno una volta con la prima squadra.