Dalla Lazio alla Lazio: nove mesi con pochi cambiamenti per Cabral e le occasioni si assottigliano sempre di più

Quella con la Lazio in casa fu la prima avventura di Arthur Cabral in Italia e a Firenze: era inizio febbraio e la Fiorentina era ancora scottata (si fa per dire) dalla perdita di Vlahovic e naufragò, senza più il suo bomber, contro i biancocelesti. Finì 0-3 e per il brasiliano fu l’esordio in Serie A, con un colpo di testa che sfiorò la rete ed una prestazione da pesce visibilmente fuor d’acqua. Nove mesi dopo, all’anti vigilia di un altro match con la Lazio, non è cambiato così tanto purtroppo e il brasiliano ha segnato appena 3 gol in 26 presenze. Difficile immaginare che per lui ci possa essere spazio dall’inizio lunedì sera, visto il briciolo di certezze trovate da Italiano davanti. Il vero dubbio resta quello di quando l’ex Basilea possa davvero trovare il modo e lo spazio per mettersi in mostra.