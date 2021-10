Dalla Palma: “Lazio squadra sulle montagne russe ma stasera contro la Fiorentina mi aspetto una vittoria”

La firma del Corriere dello Sport Alberto Dalla Palma ha parlato di Lazio-Fiorentina a Radiosei. Queste le sue parole sul match dell’Olimpico di stasera:

“Mi aspetto una grande partita tra Lazio e Fiorentina. I biancocelesti sono sulle montagne russe ma almeno per stasera mi aspetto una vittoria e una reazione di gruppo e di carattere. Sulla formazione Sarri sta facendo capire che i suoi fedelissimi sono intoccabili, quindi mi aspetto Reina, Hysaj e Pedro, ma credo che devono essere fatte delle valutazioni anche per le prossime gare e cercare di far rifiatare quelli che giocano di più”.