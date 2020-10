Dalla permanenza di Milenkovic ai dubbi per Pezzella: il mercato viola ruota intorno anche alla difesa

Sulla Gazzetta dello Sport di oggi viene fatto il quadro relativo alla situazione difensiva della Fiorentina e al mercato. Come incipit viene usato un vecchio detto americano: l’attacco fa vendere i biglietti, la difesa vincere le partite» Se Nikola Milenkovic pare ormai fuori dal mercato, la situazione di German Pezzella lascia ancora qualche piccolo margine di dubbio. Martinez Quarta, come spiegato in precedenza, potrebbe non arrivare subito a Firenze malgrado l’accordo di massima con il River Plate.Anche per la Repubblica senza l’arrivo di Quarta Pezzella potrebbe rimanere e la difesa completarsi magari con un rinforzo al posto di Ceccherini. In questo caso i viola dovrebbero pensare anche al rinnovo del capitano, vista la scadenza del contratto datata 2022.

2 1 vote Article Rating