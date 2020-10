Dalla Primavera alla Slovenia: il declino di una giovane pianticella della Fiorentina

A Firenze era arrivato con alte aspettative: il fisico statuario per la giovane e tà e le caratteristiche tecniche invidiabili lo avevano messo in cima alla lista dei giovani prospetti in casa Fiorentina. Ma il destino è stato diverso. Stiamo parlando del centrocampista senegalese Abdou Diakhate. Il classe ’98, dopo 6 stagioni nelle giovanili viola, nel 2019 alla ricerca di maggior spazio tra i grandi era passato al Parma, ma l’esperienza in Emilia Romagna non è stata molto incoraggiante tanto che dopo pochi mesi ha deciso di trasferirsi al Lokeren.

Dopo pochi mesi, in cui le sue apparizioni si sono contate con il contagocce, Diakhate ha deciso di terminare il rapporto con il Parma ed ottenere maggior fortuna presso tornei meno competitivi. Ad inizio mese è arrivato l’approdo al ND Gorica, squadra slovena che ha spesso intrattenuto rapporti con società italiane. Contratto annuale. Una scelta netta e decisa per rivitalizzare la carriera, sperando questa volta di aver preso la decisione migliore.