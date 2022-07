Dalla sfortunata parentesi viola al sogno Mondiale con il Brasile (con una sola presenza in nazionale)

ESPN ha dedicato un articolo all’ex attaccante della Fiorentina Pedro, ripercorrendo quale è stata fino ad oggi la sua carriera che ha fatto tappa anche in Italia. L’attante brasiliano, con una sola presenza all’attivo con la nazionale maggiore verdeoro, ha fatto parlare di sé anche durante la passata stagione, in un alternarsi di prestazioni tra luci e ombre con la maglia del Flamengo.

Adesso però, il classe 1997 sogna il Mondiale in Qatar. Non da prima scelta, ovviamente, ma Pedro potrebbe prendere parte alla spedizione brasiliana per la Coppa del Mondo nonostante la sola presenza collezionata con il Brasile. Un giocatore mai scoperto fino in fondo, né in Italia né in Brasile. Che la competizione più importante al mondo possa essere una vetrina importante per lui?