Dalla Spagna arriva un’offerta per Simy, ma lui vuole rimanere in Italia: ecco quando sarà presa la decisione sul suo futuro

Aumentano le pretendenti per l’attaccante in uscita dal Crotone Simy. Nelle scorse settimane si è parlato di un interessamento anche della Fiorentina per il ruolo di vice Vlahovic. Da Firenze però le offerte ancora non sono arrivate e anche dall’estero qualcuno comincia a muoversi. In particolare il Maiorca, club spagnolo tornato in Liga quest’anno, ha offerto per Simy 3,5 milioni di euro. Una cifra che sembra abbastanza bassa per un attaccante che nell’ultima stagione ha segnato 20 gol.

Su di lui c’è anche il forte interesse della Salernitana, con il giocatore che preferirebbe rimanere in Italia. La decisione sul suo futuro dovrebbe arrivare la prossima settimana. A riportarlo è gianlucadimarzio.com