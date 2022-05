Dalla spagna ecco il regista della prossima Fiorentina: torna di moda Pjanic. E Torreira?

Nelle settimane in cui si parla a più riprese del riscatto di Lucas Torreira per la prossima stagione, la Fiorentina viene accostata al nome di Miralem Pjanic. Dalla Spagna infatti, come riporta il media catalano Sport, il centrocampista del Barcellona, che in questa stagione ha giocato in prestito al Besiktas, potrebbe lasciare la Liga per tornare in Italia.

Sul bosniaco per il media citato ci sarebbero tre squadre di Serie A: il club di Rocco Commisso, che si era già mosso la scorsa estate, il Napoli, dove ritroverebbe Spalletti che lo ha allenato nella Capitale, e la Roma. L’ex Juventus ha un contratto fino al 2024 con i blaugrana e il suo ingaggio sfiora gli 8 milioni. La Fiorentina ci pensa ancora o il regista della prossima stagione veste già la maglia viola ed ha un riscatto fissato a 15 milioni?