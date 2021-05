Dalla sveglia all’alba di Iachini alla richiesta della squadra. La prerogativa sarà non fare calcoli

Nei giorni scorsi Beppe Iachini ha anticipato ulteriormente l’orario del suo arrivo al centro sportivo, presentandosi alle sei del mattino per lavorare alla salvezza, ma la novità annunciata ieri in conferenza stampa è che questo atteggiamento è stato mostrato anche dai giocatori che hanno chiesto di andare in ritiro un giorno prima. Il calendario di questo weekend parrebbe favorevole, con Benevento e Cagliari impegnate in casa di Milan e Napoli, ma il Mister non vuole fare calcoli. Quel che è certo è che la società non sta facendo mai mancare il proprio appoggio, a prescindere da quello che sarà il futuro in chiave guida tecnica.